Hoogeveen wil paar honderd woningen verduurzamen in Wolfsbos

Een van de woningen die straks duurzamer moet worden (foto: RTV Drenthe / Hielke Meijer)

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen is begonnen met een nieuw duurzaamheidsproject. Dit project moet huizen energiezuiniger maken.

Het project start met een paar honderd woningen in de wijk Wolfsbos.



Wolfsbos als pilot

Volgens wethouder Gert Vos is beginnen in Wolfsbos een logische eerste stap. Veel woningen in die wijk zijn toe aan energiezuinige maatregelen. Ook is woningcoöperatie Domesta in de wijk bezig met het duurzamer maken van woningen. "We kunnen op die manier gewoon samen optrekken", vertelt Vos. De woningen zijn veelal van hetzelfde type en dus wordt het volgens hem ook makkelijker om dezelfde duurzaamheidsmaatregelen op de huizen toe te passen.



Duurzaamheidswinkel

In de oude bibliotheek in de wijk komt een locatie waar mensen heen kunnen met vragen over het verduurzamen van hun woning. "We gaan een popup-achtige winkel in de wijk beginnen waar mensen terecht kunnen met hun vragen", vertelt Vos.



Volgens de wethouder moet acht procent van de benaderde mensen door het project een sprong maken in hun energielabel. De collectieve aanpak kan daarbij helpen. "Het is goedkoper en sneller dan het op jezelf gaan regelen", vertelt Vos.



Financiëring

Ook aan het kostenplaatje van verduurzamen is gedacht. "Het kost steeds minder dan mensen denken, het levert ook steeds meer op dan mensen denken", vertelt Vos. Toch kost een woning duurzamer maken geld. "We hebben over een paar weken weer de zonnelening, er is een duurzaamheidslening, dus we proberen mensen wat dat betreft ook tegemoet te komen", vertelt de wethouder.



Vanaf mei volgend jaar kan heel Hoogeveen profiteren van de regeling. Volgens de gemeente duurt het project in eerste instantie tot eind volgend jaar.