Zendpiraten 'kapen' de 105.6 FM in Emmen

Een van de vele studio's van hitstream.FM (foto: Jordy Fidder)

EMMEN - Normaal is het streng verboden, maar de komende weken mag het. Met een omweg gaat een groep van 24 geheime zenders uit Zuidoost-Drenthe legaal zenden op de FM-frequentie of zoals zij zeggen: de 3-meterband.

Alle 24 piratenstations zenden elk vanuit hun eigen studio, om de beurt, hun programmering uit via een zendmast in Emmen.



"Het is wel heel veel werk", vertelt zendamateur Jordy Fidder. Volgens hem zijn er nogal wat dingen nodig om het voor elkaar te krijgen.



Agentschap Telecom

"We zijn eerst naar het Commissariaat van de Media geweest om toestemming te vragen", zegt Fidder. Volgens hem heeft het nogal wat voeten in de aarde voordat je uiteindelijk een evenementenzender tot je beschikking krijgt van het Agentschap Telecom.



Maar het is ze dus gelukt. Komende weken kunnen de verschillende piratenzenders uit de regio van Emmen beurtelings hun programmering legaal via de FM-frequentie ten gehore brengen.



Geen lol meer aan

De zendamateurs vinden het zenden niet meer zo leuk als vroeger. "De echte kick is er al af", vindt Fidder. Volgens hem zijn de bekeuringen zo schrikbarend hoog (met een maximum van 45.000 euro) dat veel zenders zich wel twee bedenken. Toch gaan sommige piraten door met zenden. "Ik denk dat het altijd wel door blijft gaan. Het zit eenmaal in je bloed, dat krijg je er niet zomaar uit. Het is toch iets moois", vertelt hij.



De uitdaging zit er volgens hem nu meer in de luisteraars muzikaal tevreden te stellen. "De mensen plezier doen met de muziek die je draait." Dat is volgens Fidder nu de kick.



De tijdelijke zender is alleen in de regio van Emmen te beluisteren op de FM-frequentie.