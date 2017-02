Locoburgemeester Emmen hekelt nieuwe wietwet Tweede Kamer

EMMEN - Locoburgemeester Bouke Arends van de gemeente Emmen heeft geen goed woord over voor de nieuwe wietwet die de Tweede Kamer vandaag heeft aangenomen.

"Het is van den kromme dat we hele campagnes hebben om roken en drank tegen te gaan en dan dit reguleren", aldus Arends.



Wietwet

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat professionele telers, onder bepaalde voorwaarden, een ontheffing kunnen krijgen en dus niet strafbaar zijn. De overheid controleert dan de teelt van de wiet. De telers mogen vervolgens de cannabis alleen leveren aan coffeeshops met een gedoogbesluit van de gemeente.



"Wat er nu gebeurt is dat ze het reguleren, niet legaliseren. D'r worden allerlei kromme redenaties gedaan", vertelt een geïrriteerde Arends. Hij ziet het liefst dat alle coffeeshops direct worden gesloten, "want ze dragen totaal niet bij aan een gezondere wereld."



'Totaal geen support vanuit Tweede Kamer'

Volgens Arends hebben de politici in Den Haag geen flauw benul van de drugsproblematiek waar bepaalde gemeenten mee te dealen hebben. "Als je alleen al ziet hoeveel wietpanden wij hebben gesloten, wat daar geproduceerd wordt dan heb je meer dan alleen voor de twee coffeeshops in Emmen." Arends vindt dat er totaal geen steun vanuit de Tweede Kamer is voor de aanpak van dit soort problemen.



Hij is sinds tien maanden locoburgemeester van Emmen. "Ik ben in die tien maanden tijd behoorlijk wijzer geworden over dit onderwerp. Het wordt misschien maar eens tijd dat lokale bestuurders meer op de trom gaan slaan over deze problematiek." Volgens de locoburgemeester moet Den Haag meer op de hoogte gebracht worden van de problemen die op andere plekken in het land spelen.



Blij met rechts

De partij van Arends, de PvdA, stemde vandaag in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel van D66. "Maar ik hoef het dan ook niet altijd met de landelijke plannen eens te zijn", aldus Arends. Het is nu aan de eerste kamer of de wet definitief uitgevoerd wordt.



"Ik zeg dit niet heel gauw, maar ik ben nu toch wel blij dat rechts een meerderheid heeft in de Eerste Kamer", vertelt Arends tot besluit. Het zijn namelijk de rechtse partijen die in de Tweede Kamer tegen de nieuwe wietwet stemden.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden