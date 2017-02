Groentekweker blij met verdwijnen van octrooi op groente- en fruitsoorten

Groentekwekers hebben straks goedkopere planten en zaden (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De EU stopt met het verlenen van octrooien op veredelde groente- en fruitsoorten. Daarover waren de EU-lidstaten het gisteren eens.

Staatssecretaris Martijn van Dam pleit al een tijd voor vrije, octrooi-loze teelt.



Groentekweker Wouter Kamphuis uit Emmen is blij met de verandering. "Die wet betekent voor mij dat een aantal zaden en planten goedkoper kunnen worden en ook in de toekomst wat goedkoper blijven", vertelt Kamphuis.



Het verdwijnen van het octrooi houdt in dat bepaalde groente- en fruitsoorten niet meer door één kweker gebruikt mogen worden, maar door iedereen. Voorheen was het zo dat een bepaalde kruising, ofwel veredelde groentesoort, door de octrooien voorbehouden bleven aan bepaalde kwekers.