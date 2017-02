'Later als ik groot ben, word ik zeemeermin'

Wieteke (l) heeft een echt zeemeermindiploma (Foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

EES - Het is de nieuwste rage: zeemeerminzwemmen. Bij steeds meer zwemscholen in het land kunnen kinderen naast hun A- en B-zwemdiploma ook een heus zeemeermindiploma halen.

In het dorpje Ees is dat mogelijk vanaf maart. Vandaag mochten jonge toeristen vast een voorproefje nemen in het vakantiepark.



Jarig

Voor de 8-jarige Wieteke is het een extra grote feestdag. Niet alleen mag ze vandaag haar zeemeermindiploma halen, ze is ook nog eens jarig. "Dit is echt wat ze vandaag wilde doen", zegt haar vader die met een grote glimlach naar de zeemeermin in wording kijkt. "Dat is toch prachtig, dat die meisjes hun zeemeerminnendiploma kunnen halen." Zelf gaat hij liever niet. Nou ja. "Misschien als het donker is en niemand kijkt", grapt de vader.



Eerst moet zijn dochter Wieteke oefenen zonder staart, want die is zo zwaar. Ze moet vooral leren om te zwemmen met maar één been. "Dat vinden kinderen vaak het moeilijkst", volgens zeemeerminjuf Lotte Vugts. Maar als ze het eenmaal door hebben, mogen de 8 tot 13-jarige meisjes een echte vin om. "Hij voelt heel gek", vindt Wieteke, "stoffig."



Zwiepende staart

Maar uiteindelijk is ze als een vis in het water. Ze legt uit hoe je als een echte zeemermin moet zwemmen: "Je mag je knieën zo min mogelijk bewegen en dan moet je juist met je heupen heen en weer bewegen. Dat lijkt heel moeilijk, maar eigenlijk valt het wel mee." Ze ademt diep in en gaat dan met een plons onder water. Door de hoepel heen en weer omhoog. Het is toch wel heel lastig om boven water te blijven als je door de vin niet kunt watertrappelen.



Zwemdiploma

"Gefeliciteerd", zegt juf Vugts drie kwartier later. Wieteke heeft haar zeemeermindiploma behaald. Een echte, geplastificeerd en al. "Later als ik groot ben, word ik zeemeermin", dat weet ze zeker. 'Gewoon', omdat ze dat leuk vindt.



Duur cadeau

Maar of haar ouders dat ook vinden? In het winkeltje in het vakantiepark zagen ze de prijs al even. Honderd euro voor een zeemeerminnenvin. Dat is wel een heel duur verjaardagscadeau.

Door: Marjolein Knol