Tweede Kamer voor ruim kinderpardon

DEN HAAG - Het kinderpardon voor kinderen van asielzoekers moet voortaan soepeler worden toegepast als het aan de Tweede Kamer ligt.

Vandaag steunde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een soepeler kinderpardon.Om in aanmerking te komen voor het kinderpardon moeten kinderen meewerken aan hun eigen uitzetting. Bijna niemand komt hiervoor in aanmerking. Vorig jaar was dit één kind.Het pleidooi voor een ruim kinderpardon werd vorige maand in het partijprogramma van de PvdA opgenomen. Dit nadat de leden van de partij voor een ruimer kinderpardon hadden gestemd.De Kamer wil nu de eis dat kinderen meewerken aan hun uitzetting wordt geschrapt. Ook staat in de motie dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn in aanmerking moeten komen voor het kinderpardon.Raymond Wanders, fractievoorzitter van de PvdA in Emmen is blij met het steunen van de motie: "Als de motie daadwerkelijk wordt uitgevoerd dan is het fantastisch. Dit hangt af van de staatssecretaris."Staatssecretaris Klaas Dijkhoff is niet van plan om het kinderpardon voor asielkinderen te verruimen. Hij spreekt van een verkiezingsmotie en geeft aan dat het regeerakkoord geen ruimte biedt voor deze wens.Wanders zou dit erg jammer vinden. "Dat zou ik erg jammer vinden. We geven hoop aan kinderen die op duidelijkheid zitten te wachten. Leg dan maar eens zo'n motie uit."