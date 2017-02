Darter Jan Dekker vindt nieuwe hoofdsponsor

Nico Wagenvoort (Loonvisie) en Jan Dekker (foto: Wim Brouwers)

DARTER - Jan Dekker (26) uit Emmen heeft in Loonvisie een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Het salaris- en personeelsadviesbureau ondersteunt de Drentse darter voor de komende twee jaar.

Dekker maakte in 2015 de overstap naar de commerciële dartsbond PDC van onder meer Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. In z'n debuutjaar plaatste hij zich meteen voor het wereldkampioenschap van de Professional Darts Corporation, maar afgelopen jaar lukte dat niet. Daarna haakte ook z'n hoofdsponsor af.



Dekker is nu de nummer 55 van de PDC Order of Merit



Halve finale BDO

In het verleden haalde de Emmenaar al twee keer de finale van het officieuze wereldkampioenschap van de Britisch Darts Organisation (BDO) op de Lakeside.

Door: Karin Mulder Correctie melden