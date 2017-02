De Treffers versterkt zich met Nigeriaan Segun Toriola

Segun Toriola (foto: DTK'70)

TAFELTENNIS - Segun Toriola speelt volgend seizoen voor de tafeltennissers van De Treffers uit Klazienaveen. De 42-jarige Nigeriaan deed zeven keer mee aan de Olympische Spelen en drong in 2008 in Peking door tot de laatste 32.

Zijn hoogste notering op de wereldranglijst was de 56e plaats. Nu is Toriola de nummer 103 van de wereld. Dit seizoen speelt hij competitie voor het Belgische Virton. In het verleden speelde Toriola al tien jaar in de Nederlandse eredivisie voor FvT en Midstars.



Patrick Oeij zal na dit seizoen vertrekken uit Klazienaveen. Barry Wijers, Koen Hageraats en Nathan van der Lee hebben hun contract verlengd. Daarmee is het team voor volgend seizoen rond.

Door: Karin Mulder