Dr. Pol's bezoekje aan Drenthe op National Geographic

WATEREN - Een bezoekje van Dr. Pol aan het Drentse dorp Wateren is volgende maand te zien op National Geographic.

Vorig jaar bracht de Drentse dierenarts een bezoekje aan Nederland. Zo liep hij mee met Nederlandse veeartsen, deelde hij handtekeningen uit in Assen bij een signeersessie van zijn nieuwe boek en bracht hij een bezoekje aan Wateren, waar hij opgroeide.Dr. Pol werd bekend van zijn populaire serie 'The Incredible Dr. Pol op de zender. De Drentse dierenarts heeft samen met zijn vrouw Diane een dierenkliniek op het platteland in de Verenigde Staten. Samen zijn ze verantwoordelijk voor meer dan 18.000 dieren.Het bezoek van Dr. Pol aan Nederland is te zien vanaf vrijdag 10 maart om 22.00 uur in 'Dr. Pol Goes Dutch' op National Geographic.