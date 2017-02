Brigadegeneraal: 'Gebrek aan vertrouwen raakt mij diep'

HAVELTE - Brigadegeneraal Jan Swillens van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte is diep geraakt door de uitkomsten van een enquête onder defensiepersoneel.

Uit de enquête die werd gehouden door de militaire vakbonden blijkt dat twee derde van de militairen geen tot helemaal geen vetrouwen vertrouwen heeft in de legerleiding. "Dat raakt mij oprecht diep. Vertrouwen is enorm belangrijk in ons vak", aldus Swillens. "Maar ik moet ook zeggen dat ik het vaker hoor tijdens gesprekken op de werkvloer. Dat het mensen echt hoog zit."De overheid heeft de afgelopen jaren veel op Defensie bezuinigd. Militairen die met functioneelleeftijdsontslag gaan, krijgen te maken met een pensioengat en regelmatig wordt geklaagd over gebrek aan reserveonderdelen en gebrek aan munitie. "Zeker de mensen die al wat langer bij de Landmacht werken hebben de afgelopen twinitig jaar steeds meer bezuinigingen over zich heen gekregen. Soms vragen ze zich af wie er voor hen opkomt", verklaart brigadegeneraal Swillens het gebrek aan vertrouwen.De oplossing voor het gebrek aan vertrouwen is volgens Swillens niet alleen een kwestie van vragen om meer geld: "Het is ontzettend makkelijk om te zeggen dat er geld bij moet. We moeten keihard werken en dat geldt voor de hele top van de Landmacht en ons tot het uiterste inspannen om het vertrouwen te herstellen."De militairen van de brigade in Havelte zijn net terug van een grote oefening in Polen. 4000 man sterk werd daar geoefend in grootschalig militair optreden. "Wat ik mijn mensen hoor zeggen, is dat zo'n grote oefening als Bison Drawsko bijdraagt aan het moraal van de eenheid", aldus Swillens. "Ik ben er ook absoluut van overtuigd dat we de weg naar boven gevonden hebben, maar het duurt vaak langer dan je zou willen en ook langer dan ik zou willen."