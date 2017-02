Milieudefensie voert actie tegen kappen van bomen

Milieudefensie voert actie op de Brink in Assen (foto: RTV Drenthe) Bomen zijn gemarkeerd (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Op de Brink in Assen markeerden actievoerders van Milieudefensie vanochtend twintig bomen. Dit doen zij om actie te voeren tegen het kap van bomen in Zuid-Amerika voor de sojateelt.

De actie is onderdeel van een landelijke actiedag waarbij vijftien stadsparken symbolisch worden gekapt. "Milieudefensie voert hier vandaag in Assen een ludieke actie om mensen bewust te maken hoeveel regenwoud er in Latijns-Amerika wordt gekapt om onze voedselproductie op gang te houden", vertelt Jelte Hommes van Milieudefensie.



Keurmerk

"Alle melk die Assenaren drinken, daar moet 3500 keer per jaar de Brink voor worden gekapt. Een belachelijk aantal. En daar hebben mensen in Latijns-Amerika heel veel last van. Ze raken hun land kwijt en leven in armoede. Een van de doelen van deze actie is dat we een keurmerk willen, zodat mensen in de supermarkt kunnen zien waar hun melk en eten vandaan komt", zegt Hommes.



Bewust eten

Volgens Hommes moeten we met z'n allen bewuster met voedsel omgaan. "Weinig vlees eten is ten eerste een goede. Daar wordt heel veel soja voor gebruikt voor vlees. En daarnaast zoveel mogelijk spullen kopen die regionaal worden geproduceerd."



90.000 voetbalvelden

Milieudefensie geeft aan dat voor de Nederlandse zuivelproductie er de afgelopen 20 jaar 90.000 voetbalvelden oerwoud en andere natuur verdwenen is in Zuid-Amerika. Dit om onder andere soja te verbouwen, waar koeien in Nederland meegevoerd worden.