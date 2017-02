Brand verwoest zolderverdieping in het centrum van Assen

De brandweer is bezig de brand te blussen (foto: Persbureau Meter) De brand is doorgeslagen naar het dak (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Een zolderverdieping in een pand aan de Marktstraat in het centrum van Assen is afgelopen nacht na brand verwoest.

De brand op de zolderverdieping werd volgens de brandwoord door de bewoners ontdekt. "De mensen zaten tv te kijken en hoorden iets op zolder. Een van hen ging kijken en halverwege de trap zag hij vlammen en rook en belde direct 112", zegt officier van dienst Jeroen Luider van de brandweer. De brandweer had het vuur snel onder controle.



Nog een keer brand

Rond half drie vanmorgen moest de brandweer opnieuw naar het pand aan de Markstraat. "Toen we hier de tweede keer aankwamen sloegen de vlammen uit het dak", aldus officier van dienst Luider. "We waren ervan overtuigd dat het vuur de eerste keer uit was. Blijkbaar heeft er toch nog iets gesmeuld. De sterke wind heeft de rest gedaan."



Zolder verwoest

De schade aan het pand is groot. De zolderverdieping moet als verloren worden beschouwd. Een modewinkel die onder in het pand zit heeft forse rook- en waterschade opgelopen. De bewoners van het pand kunnen voorlopig niet meer in hun huis wonen. De buren zijn korte tijd geëvacueerd, maar kunnen hun huis inmiddels weer in. De naastgelegen panden hebben volgens de brandweer nauwelijks schade.

