Keukenbrand slaat door naar dak in het centrum van Assen

De brandweer is bezig de brand te blussen (foto: Persbureau Meter) De brand is doorgeslagen naar het dak (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Er woedt vanavond een brand in een pand aan de Marktstraat in het centrum van Assen.

Het zou gaan om een keukenbrand die doorgeslagen is naar het dak van het pand in het centrum. De brandweer is momenteel bezig om het vuur te blussen. Omstanders worden op afstand gehouden. Volgens ooggetuigen zijn er geen gewonden. Wel zijn de buren geëvacueerd.



Meer info volgt.