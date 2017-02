Dorpen willen openbaarheid van notulen over Emmerwindmolenbesluit

EMMEN - Emmer-Compascuum, Nieuw-Weerdinge en Roswinkel willen dat de notulen over het plaatsen van windmolens in Emmen openbaar worden gemaakt.

Het gaat om de notulen die zijn gemaakt tijdens de collegevergadering op 25 augustus vorig jaar. Toen werd er gepraat over het Emmerwindmolenbesluit. Monden-woordvoerder Willem Katoen wil vooral weten wat er in de collegevergadering is gezegd over de milieueffectrapportage (MER) voor de Pottendijk. Dit omdat uit een eerdere MER bleek dat de Pottendijk ongeschikt was voor windmolens. Een jaar later bleek de Pottendijk wel geschikt.Om de notulen openbaar te maken werd er eerder al een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van bestuur. Die werd volgens de dorpen door de gemeente Emmen afgewezen. Nu leggen de dorpen hun eis op 1 maart voor aan de onafhankelijke commissie bezwaarschriften.Katoen schrijft dat het niet gaat om de personen maar om de discussie. Mocht de commissie het verzoek van de dorpen afwijzen dan stappen ze naar de bestuursrechter.In juni van vorig jaar ging de gemeenteraad van Emmen akkoord met de verdeling van het plaatsen van de windmolens in Emmen. Zo komen er zeventien windmolens aan de Pottendijk, acht windmolens aan de Zwartenbergerweg en zeven windmolens aan de N34.