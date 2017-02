Auto botst tegen boom in Erica

De auto is zwaarbeschadigd (foto: Persbureau Meter) Over de oorzaak is nog niets bekend (foto: Persbureau Meter)

ERICA - Een automobilist is vannacht tegen een boom aangereden op de Verlengde Vaart Noordzijde in Erica.

De bestuurder van het voertuig heeft de plaatst van het ongeluk verlaten is later ergens anders aangetroffen. Het voertuig is door de botsing zwaar beschadigd.



Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.