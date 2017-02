Roken in bed veroorzaakt grote brand in Emmen

De vlammen slaan uit het dak (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - Een grote brand heeft vannacht een appartement aan de Meerstraat in Emmen totaal verwoest en een aantal andere woningen beschadigd.

Het vuur ontstond rond half een vanmorgen in de slaapkamer van een van de woningen. "De brand werd behoorlijk aangewakkerd door de wind", vertelt officier van dienst Herman Roufs van de brandweer. "Op een gegeven moment stond het hele dak in brand."



Roken in bed

In het gebouw zijn in totaal zes woningen en drie winkels. De meeste bewoners waren niet thuis toen de brand uitbrak. De bewoner van het appartement waar de brand begon was wel thuis. "De bewoner was tijdens het spelen van een computerspel in slaap gevallen op bed met een sigaret", zegt officier van dienst Roufs. "En dat is ook de oorzaak van de brand."



Schade

De bewoner is door ambulancepersoneel nagekeken, omdat hij rook had ingeademd. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade aan het pand precies is. Dat kan pas bij daglicht goed bekeken worden.

Door: Jeroen Kelderman