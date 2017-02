Fakenieuws risico voor Drentse militairen in Litouwen

Militairen in actie tijdens een oefening in Polen (foto: archief RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

HAVELTE - 225 militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte gaan komende maand op missie naar Litouwen vanwege de Russische dreiging.

De infanteristen uit Havelte maken onderdeel uit van een bataljon met militairen uit verschillende landen, waaronder Duitsland en Noorwegen. De militairen worden door de NAVO aan de oostgrens met Rusland gestationeerd. "Het primaire doel van de missie is samen trainen met de Duitsers en de Litouwers", zegt brigadegeneraal Jan Swillens.



De Krim

De NAVO heeft vorig jaar juli de beslissing genomen om een troepen te stationeren in Estland, Letland, Litouwen en Polen. De zogenaamde Enhanced Forward Presence. Aanleiding voor de inzet was de Russiche militaire interventie op de Krim in Oekraïne. Verschillende landen in Oost-Europa voelen zich sindsdien bedreigd door Rusland.



Engels en Drents

De militairen die op uitzending gaan, hebben verlof tot aan hun vertrek. De infanteristen nemen een aantal gevechtsvoertuigen mee, waaronder de Fennek. Dat is een pantserwagen op wielen en de CV90 gaat mee, een pantservoertuig dat op een tank lijkt. "Proberen om vertrouwen te geven aan de bevolking van Litouwen", legt bataljons adjudant Jan Haans uit.



Duits bevel

De Nederlandse troepen worden gelegerd in Litouwen en staan onder bevel van een Duitse eenheid. De voertaal tussen de verschillende eenheden in het uitzendgebied is Engels. "Onderling wordt gewoon Nederlands gesproken, maar natuurlijk ook Fries, Drents of Gronings, want daar komen de militairen vandaan", aldus Haans.



Risico's

De 225 militairen uit Havelte zijn niet de enige troepen die Nederland levert. In de lucht zijn F16's actief die ook gestationeerd zijn in Litouwen en in de Oostzee is een schip van de marine actief. "Wat ik zelf eigenlijk wel het meest risicovol vind, is dat er onvoorspelbare dingen kunnen gebeuren. Kleine dingen die zich heel snel kunnen ontwikkelen", aldus de brigadegeneraal.



Fakenieuws

Een voorbeeld van de risico's waarmee de NAVO-troepen en dus ook de Nederlandse militairen te maken kunnen krijgen, is fakenieuws. "Er is bijvoorbeeld een anonieme brief gestuurd aan de voorzitter van het Litouws parlement. Daarin wordt aangegeven dat dronken Duitse militairen meisjes zouden hebben aangerand", vertelt brigadegeneraal Swillens.



"Alles is onderzocht door de Litouwse politie en daar blijkt niets van te kloppen. Is dus ook fakenieuws daar moeten onze mensen rekening mee houden. Het is dan zaak om niet overhaast te reageren", zegt Swillens.



Half jaar

De miltiaren uit Havelte blijven ongeveer een half jaar in Litouwen en worden daarna afgelost door militairen uit Oirschot. In 2018 zijn de mannen en vrouwen uit Havelte weer aan de beurt om naar Litouwen te gaan.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden