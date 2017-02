'Verwerpen motie zuiveren afvalwater is gemiste kans'

SCHOONEBEEK - "Een gemiste kans en voor de lange termijn geen goede ontwikkeling." Dat zegt CDA-Kamerlid Agnes Mulder over het verwerpen door de Tweede Kamer van een proef met het zuiveren van afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek.

De motie was ingediend door het CDA en GroenLinks. De partijen wilden dat de pilot van het zuiveren van het afvalwater als voorwaarde werd opgenomen in de vergunning, die de NAM heeft voor het injecteren van afvalwater uit Schoonebeek in de Twentse grond."We injecteren afvalwater in de bodem, alleen je weet niet wat op lange termijn de gevolgen zijn voor de volksgezondheid en het milieu. En dat vind ik een groot risico", zegt Mulder. Als je ziet dat het in Overijssel is gaan lekken bij een boer in Hardenberg , maak ik me daar grote zorgen over. Als het anders kan, moet geld niet de enige afweging zijn. En dat lijkt nu wel het geval te zijn", aldus Mulder.Mulder heeft hoop dat de proef met het zuiveren van afvalwater uit Schoonebeek er na de verkiezingen alsnog komt. De Tweede Kamer nam gisteren wel een motie aan dat minister Henk Kamp tot de verkiezingen geen onomkeerbare besluiten mag nemen over het injecteren van afvalwater."Dat is een stap in de goede richting. Ik hoop dat we nu druk kunnen gaan uitoefenen en dat bij een volgend kabinet die pilot met afvalwaterzuivering toch weer in beeld komt", zegt Mulder.