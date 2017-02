Een rijstrook A28 Assen richting Groningen weer open na ongeluk [update]

ASSEN - Een rijstrook op de A28 bij Assen richting Groningen is weer open voor het verkeer. De weg was urenlang afgesloten door een ongeluk.

Vermoedelijk was een bestelbus op de achterkant van een tankwagen met gier gebotst.Daarbij is de afsluiter van de giertank geraakt en open gegaan. De gier lag over de weg verspreid en moest worden opgeruimd.De bestuurder van de bestelbus raakte gewond.