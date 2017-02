Provincie legt meer dan veertig miljoen neer voor het openbaar vervoer

ASSEN - De provincie Drenthe geeft dit jaar het meeste geld uit aan openbaar vervoer. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Drenthe is dit jaar van plan 83,2 miljoen euro uit te geven aan verkeer en vervoer. Bijna 43 miljoen euro gaat uit naar openbaar vervoer, gevolgd door landwegen (32 miljoen euro) en waterwegen (6 miljoen euro).In Drenthe gaat in totaal 169 euro per inwoner naar verkeer en vervoer. Het merendeel (87 euro) gaat naar trein en bus, gevolgd door 65 euro per inwoner naar landwegen. Dertien euro gaat uit naar waterwegen en vier euro naar overige verkeer- en vervoerszaken.