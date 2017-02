Stelling: Het is een goed idee om wietteelt te gedogen

DEN HAAG - De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de regulering van wietteelt. Dat betekent dat professionele telers in sommige gevallen toestemming kunnen krijgen om wiet te telen en daarmee niet strafbaar zijn.

De wet moet en einde maken aan het beleid waarbij wiet wel mag worden verkocht, maar niet geteeld. Het wetsvoorstel van gaat niet meteen van kracht. De Eerste Kamer moet zich er ook nog over uitspreken en daar is vooralsnog geen zicht op steun van een meerderheid.De locoburgemeester van Emmen, Bouke Arends, heeft laten weten niets te zien in de nieuwe wet. "Het is van den kromme dat we hele campagnes hebben om roken en drank tegen te gaan en dan dit reguleren", aldus Arends.Wat vindt u, moet de teelt van wiet verboden blijven of vindt u het goed dat het in bepaalde gevallen wordt toegestaan?