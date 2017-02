Smoordruk bij overdekte speelparadijzen

Drukte in het zwembad tijdens de vakantie (Foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret) Rijen bij het zwembad (Foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

ASSEN - De regenachtige voorjaarsvakantie zorgt ervoor dat ouders met kinderen uitwijken naar overdekte speelgelegenheden.

De Bonte Wever in Assen heeft de afgelopen dagen bijna het maximaal aantal bezoekers gehad. "Het is gezellig druk", zegt badmeester Dennis Blank met gevoel voor understatement. "Heel even was er sprake van een 'zwembad-stop', waarbij we niemand meer binnen laten", laat een receptie-medewerkster weten. Inmiddels mogen gasten mondjesmaat weer naar binnen.



Ze botsen tegen me aan

Druk is het. "Kinderen botsen steeds tegen me aan" en "We kunnen niet op de loopmat omdat het zo druk is", vertellen drie zwemvriendjes.



Een man aan de rand van het zwembad laat het gelaten over zich heenkomen. "Als je kinderen het leuk hebben, klaag ik nergens over." De keus is makkelijk gemaakt wanneer je moet kiezen tussen thuis zitten of zwemmen:

"Zwemmen natuurlijk!"



Indoor speeltuin

Ook bij Ballorig, een indoor speelparadijs in Assen, is het drukker dan anders. "Met de regen kan je weinig anders dan dit", vertelt een moeder, terwijl ze haar bezwete kind limonade geeft.



Sprookjeshof Zuidlaren

Bij het Sprookjeshof in Zuidlaren is in het overdekte speelhal nog relatief rustig. Daar verwachten ze halverwege de middag meer drukte.

Door: Marjolein Lauret Correctie melden