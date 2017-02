Inbreker neemt bad met vriendin in leegstaand huis

De inbreker nam een bad met zijn vriendin (foto: Pixabay.com)

ASSEN/EMMEN - Een 32-jarige Emmenaar is veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor een inbraak, een vernieling en mishandeling. Daarnaast legde de politierechter in Assen hem vandaag twee maanden voorwaardelijke celstraf op.

De man en zijn vriendin hadden geen vast adres en in november 2014 hadden ze het koud. Dat was voor de man de reden om een leegstaande huurwoning in de Emmerwijk Bargeres open te breken. Binnen zetten ze de verwarming aan, nam een van de twee een douche en gingen ze samen in bad.



Sigaret

De twee waren al vertrokken toen woningbouwcorporatie Lefier ontdekte dat er ramen, kozijn en deuren waren vernield. Doordat de Emmenaar een sigarettenpeuk had laten slingeren, kwam de politie via zijn dna-spoor bij hem uit. Volgens de rechter is er genoeg bewijs dat de Emmenaar de vernielingen heeft gepleegd.



In dezelfde periode mishandelde hij ook zijn vriendin door haar met een hockeystick tegen haar been te slaan. Dat gebeurde tijdens een ruzie.



Deur niet op slot

Het stel brak ook in bij de New York Pizza in Emmen. Politieagenten herkenden de Emmenaar op beelden van bewakingscamera’s. Hoewel hij zelf ontkende, bekende zijn vriendin: ze hadden snoep en een kluis gestolen. Ze hadden die nacht aan deuren van verschillende panden aan het Wilhelminastraat in Emmen gevoeld en die van de New York Pizza zat niet op slot. Rijk werden niet van de inbraak: in de kluis bleken alleen sleutels te zitten.



Oude zaak

De officier van justitie kon niet uitleggen waarom de rechtszaak van de Emmenaar zo lang op zich had laten wachten. Hij vond niet dat hij na zo’n lange tijd nog een onvoorwaardelijke celstraf kon eisen: “Als de zaak sneller op zitting had gestaan, had ik zeven of acht maanden geëist. Ook omdat de man al heel vaak veroordeeld is. Maar daar is de zaak nu te oud voor.”



Of de vrouw ook al veroordeeld is, werd tijdens de rechtszaak niet duidelijk.