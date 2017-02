15-jarige jongen uit Erica opgepakt na joyriden

ERICA - In Erica is afgelopen nacht een jongen van 15 uit die plaats opgepakt vanwege joyriding.

Vermoedelijk pakte hij de auto van zijn vader en reed ermee weg. Langs de Verlengde Vaart botste hij tegen een boom. Daarna liep hij weg. Dankzij getuigen kwam de politie bij de 15-jarige jongen uit.Volgens de politie maakte hij een verwarde indruk. De jongen is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Ook wordt uitgezocht of hij drugs heeft gebruikt of heeft gedronken.