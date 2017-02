Patiënt slaat ambulancemedewerker

Ambulancemedewerker geslagen (foto: RTV Drenthe)

EMMER-COMPASCUUM - Een ambulancemedewerker is gisteravond geslagen toen hij een patiënt wilde helpen in een huis aan het Hoofdkanaal in Emmer-Compascuum.

De ambulance was naar het adres gestuurd omdat er iemand onwel zou zijn geworden.



De ambulancemedewerkers vonden het niet nodig dat de patiënt met spoed vervoerd zou worden naar het ziekenhuis. De patiënt was het daar niet mee eens en sloeg een van de ambulancemedewerkers, meldt de politie.



De politie heeft de man niet aangehouden, vanwege zijn gezondheidstoestand. Hij wordt later wel verhoord.