Drentse Feyenoord-fan oogst enthousiasme met idee over uitwedstrijden

BORGER - Wat gisteren begon met een simpel tweetje, wordt misschien wel werkelijkheid voor Feyenoord-supporter Tonnie van de Waal uit Borger.

De 52-jarige supporter oppert het idee om de resterende zes uitwedstrijden van zijn favoriete club op een groot scherm in De Kuip, het stadion van Feyenoord, te vertonen. Het idee kan op veel bijval rekenen van zijn mede-fans en drong zelfs door tot op de burelen van de Rotterdamse volksclub. Het bestuur heeft zijn plan 'op de agenda' gezet."Er zijn zo weinig kaarten te verkrijgen, want alles is al uitverkocht. En ik weet hoe enorm het leeft in Rotterdam en in heel Nederland om naar het stadion toe te komen. Een journalist van Voetbal International pakte het op en toen is het aan het rollen gegaan", vertelt Van de Waal.Hij verwacht dat veel Feyenoord-supporters, die niet naar een uitverkocht uitduel kunnen gaan, te porren zijn om naar De Kuip te komen. "Zeker zolang we bovenaan blijven staan zal het ook in De Kuip tijdens een uitwedstrijd uitverkocht raken. Als je dat een keer meemaakt, op moment dat er gescoord wordt en dat de hele Kuip gaat trillen, als je dat één keer hebt meegemaakt, wil je niets anders meer. Met een grote familie ben je één voor hetzelfde doel."Feyenoord staat al sinds speelronde één bovenaan in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben met nog elf wedstrijden te spelen vijf en acht punten voorsprong op respectievelijk Ajax en PSV. "De laatste jaren is het altijd wat minder geweest met Feyenoord. Onze Amsterdamse vrienden gingen er vandoor met de prijzen en daar moet nu een einde aan komen."Feyenoord pakte achttien jaar geleden, in het seizoen 1998/1999, voor het laatst de landstitel. De Feyenoord-supporter uit Borger heeft goede hoop dat Feyenoord besluit om beeldschermen te plaatsen in De Kuip tijdens uitwedstrijden. "Ik verwacht zelf de wedstrijd tegen Ajax en het mogelijke kampioensduel op grote schermen in De Kuip."