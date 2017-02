Frank Vreugdenhil tweede op natuurijs in Zweden

MARATHONSCHAATSEN - Frank Vreugdenhil uit Eldersloo is op de Botnische Golf in Zweden tweede geworden in een wedstrijd over 100 kilometer.





Simon Schouten ontsnapte vervolgens en reed solo naar de overwinning. In de sprint om de tweede plaats liet Vreugdenhil Niels Mesu achter zich.



Vreugdenhil werd drie weken geleden ook al tweede tijdens de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.



Vrouwen

De vrouwen reden in Zweden een wedstrijd over 80 kilometer. Daar ging de overwinning naar Carla Ketellapper-Zielman die onlangs haar afscheid aankondigde. Iris van der Stelt werd tweede voor Ankie IJtsma.

Door: Karin Mulder Correctie melden