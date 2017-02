Azc Oosterhesselen definitief van de baan

Het beoogde azc in Oosterhesselen komt er niet (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

OOSTERHESSELEN - Er komt definitief geen asielzoekerscentrum in Oosterhesselen. De eigenaar van het terrein, New Village Hotel BV, heeft de gemeente gevraagd om de verleende omgevingsvergunning in te trekken. En dat heeft de gemeente Coevorden gedaan.

Het was al langer duidelijk dat het beoogde azc op het terrein van het voormalige conferentieoord De Klencke er niet zou komen, maar het officiële bericht van het COA bleef uit. “We moesten het steeds doen met een mondelinge toezegging. Daarom hebben we het COA ook een ultimatum gesteld: reageer binnen twee weken, want anders gaan wij er van uit dat het klaar is”, aldus wethouder Joop Brink.



Contract verbroken

Coevorden wacht nog steeds op het antwoord van het COA, maar deze organisatie heeft inmiddels wel de overeenkomst opgezegd met New Village Hotel. “Het COA heeft het contract met ons verbroken”, zegt projectmanager Bert-Jan Hakvoort. “Daarom vinden wij het nu ook niet meer dan normaal om de gemeente te vragen de omgevingsvergunning in te trekken. De omwonenden hebben recht op duidelijkheid.”



De onderhandelingen over de financiële afwikkeling lopen volgens Hakvoort nog. “Het is duidelijk dat wij schadeloos moeten worden gesteld door het COA. Maar dat zijn onderhandelingen waar verder niemand last van moet hebben.”



Rekening

Ook de gemeente Coevorden wil geld zien van het COA, maar wethouder Brink wil nog niet zeggen hoe hoog de rekening gaat uitvallen. “Je hebt werkzaamheden die tot de normale taken behoren. Maar omdat het zo lang sleept hebben we ook extra dingen moeten doen.”



New Village Hotel is nu aan het nadenken over een alternatief plan voor de locatie. Het bedrijf wil met de gemeente om tafel om de mogelijkheden te verkennen. Daar voelt wethouder Brink ook voor. “Hoe sneller er duidelijkheid komt, hoe liever het mij is.”

Door: Steven Stegen Correctie melden