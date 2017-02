'Het is lastig om in contact te komen met nabestaanden van de graven'

ZUIDWOLDE - "We hebben nog niet echt een beeld van wie er nog belangstelling hebben bij deze graven."

Dat zegt Gerrit Soldaat van gemeente De Wolden. De gemeente is van plan om vierhonderd graven op de gemeentelijke begraafplaats te ruimen, want er moet plaats gemaakt worden.De gemeenteraad heeft in 2013 besloten om de begraafplaats niet meer uit te breiden.De komende jaren kan er nog begraven worden, maar daarna wordt het krap en moet er dus geruimd worden. "Anders komen we in de problemen, want dan zou je in Zuidwolde niet meer kunnen begraven en dat is niet de bedoeling", vertelt Soldaat.Het is geen eenvoudige klus voor de gemeente om de nabestaanden van de desbetreffende graven te vinden. "Er is hier vanaf de jaren '30 tot aan de jaren '40/45 begraven. Het is niet eenvoudig om na te gaan wie rechthebbende is van een graf, of er iemand is die al rechthebbende is geweest. We weten het niet."De Wolden trekt ongeveer een jaar uit voor het inlichten van de nabestaanden. Er worden bordjes bij de begraafplaats geplaatst met de plannen, zodat mensen contact op kunnen nemen met de gemeente. Op z'n vroegst kan er in 2018 begonnen worden, zodat er weer plek komt voor honderden nieuwe graven in Zuidwolde.