Hennepkweker moet werken en 65 mille betalen

Hennepplanten (foto: Archief RTV Drenthe)

ASSEN – Voor het runnen van een hennepkwekerij met bijna 1100 planten in Assen, is een 54-jarige man uit Noordhorn veroordeeld tot 120 uur werkstraf en één maand voorwaardelijke gevangenisstraf.

Omdat de man volgens de rechter één keer heeft geoogst en daaraan goed heeft verdiend, moet hij ook ruim 65.000 euro terugbetalen aan de staat. Energieleverancier Enexis heeft volgens de rechter bovendien nog recht op ruim 2300 euro schadevergoeding, omdat de man de stroom voor de kwekerij illegaal aftapte.



Faillissement

De Groninger had meerdere benzinestations, maar werd in 2010 failliet verklaard. Na het faillissement kwam de man in grote geldproblemen. Via een kennis huurde hij in 2014 een woning aan de Hofstukken in de Asser wijk Peelo om daar hennep te gaan kweken. Bij de politie verklaarde hij dat hij van plan was één of twee keer te oogsten om uit de geldzorgen te zijn.



Geen morfine

Tegen de rechter zei hij woensdag dat hij het helemaal niet voor het geld deed. “Mijn vrouw was ernstig ziek. Omdat wij door een fout van de gemeente een tijd lang uitgeschreven zijn geweest, werden onze ziektekosten niet vergoed. Mijn vrouw had morfine nodig tegen de pijn, maar dat konden wij niet betalen. Ik ging hennep kweken om hennepolie voor haar te kunnen produceren. Dat heeft dezelfde werking als morfine.”



Beslagen ramen

De man huurde de woning vanaf 1 maart 2014 en volgens buurtbewoners kwam er al vanaf die tijd regelmatig rook of stoom uit de woning. Ook was er sprake van lekkage en zat er condens op de ramen van de bovenverdieping, terwijl er niemand woonde. De man hield vol dat hij pas in mei de kwekerij had ingericht en nooit heeft geoogst. Dat geloofde de rechter niet.