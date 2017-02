Klachten over fietswrakken bij station Beilen

Een deel van de fietsenstalling van het station in Beilen (foto: Google Streetview)

BEILEN - Fietswrakken in en rondom de fietsenstalling bij het treinstation in Beilen worden binnenkort verwijderd.

De afgelopen maanden ontving de gemeente klachten van gebruikers van de fietsenstalling.



Gemarkeerde fietsen

De fietsen die weggehaald worden, krijgen een markering. Zo krijgen de eigenaren van de fietsen nog een week de tijd om zelf de fiets weg te halen. Na die tijd worden de fietswrakken naar de milieustraat in Beilen gebracht. Mocht de eigenaar van de fiets hem dan nog terug willen, kan de fiets nog tot twee weken na het weghalen daar worden opgehaald tegen een vergoeding.



'Hoop ergernis'

Samen met de NS heeft de gemeente de situatie bekeken. Het gaat om veel fietsen waar niet meer op gereden kan worden of zo verwaarloosd zijn dat wordt aangenomen dat de fiets is achtergelaten door de eigenaar.



Volgens de gemeente zorgen de fietswrakken voor een hoop ergernis, omdat ze veel plaatsen bezet houden waardoor de reizigers hun fietsen een stuk verderop moeten stallen. "Daarnaast kunnen fietswrakken gevaarlijk zijn door uitstekende scherpe onderdelen door gebroken spaken of remkabels, waar je je aan kunt verwonden."

Door: Janet Oortwijn