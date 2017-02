De Drentse vlag is jarig

ASSEN - In de week dat de Nederlandse vlag tachtig jaar bestaat, is ook de Drentse vlag jarig.

Onze witte vlag met rode banen bestaat deze week precies zeventig jaar en is daarmee de oudste officiële provincievlag van Nederland."De Drentse vlag werd op 19 februari 1947 officieel vastgesteld", vertelt Henk Nijkeuter van het Drents Archief. Dat houdt in dat toen officieel bepaald werd hoe de vlag eruit moest zien. "Op 12 maart 1947 werd de vlag vervolgens gepresenteerd."Daarmee is de Drentse vlag de oudste officiële provincievlag van Nederland. "Er waren natuurlijk al wel provincies die een vlag hadden, maar dat was nog niet officieel", zegt Nijkeuter. De vlag van Noord-Brabant wordt bijvoorbeeld al sinds de Middeleeuwen gebruikt, maar raakte in de 18e eeuw in onbruik, volgens Wikipedia.Voordat Drenthe een vlag had, was er al wel een wapen. Het huidige wapen van Drenthe werd vastgesteld in 1972, maar is gebaseerd op een veel ouder ontwerp. De oorsprong van het huidige wapen ligt in Landschap Drenthe. De voorloper van onze provincie. De oudste volledige afbeelding van dat wapen komt uit 1294.De Drentse vlag is ontworpen door Gerlof Bontekoe. Hij ontwierp als burgemeester van Sleen ook het wapen van die gemeente. Daarna ontwierp hij onder meer de wapens voor Coevorden, Emmen, Ruinen, Smilde, Vries, Westerbork, Zuidlaren en dus de Drentse vlag.Het concept van een provinciale vlag komt uit de koker van het Drents Genootschap. "Drenthe was een jonge provincie en had geen vlag en geen volkslied", vertelt Nijkeuter. "In de oorlogsjaren is het Drents Genootschap opgericht onder leiding van H.J. Prakke. Dat genootschap vond dat Drenthe een vlag moest krijgen om bij te dragen aan de status van de provincie."De Drentse vlag is wit met twee rode banen en een zwarte toren met aan beide kanten drie rode sterren. "Rood en wit zijn de traditionele Saksische kleuren. Daarnaast zijn het ook de kleuren van Utrecht. Die keuze komt voort uit de historische band die Drenthe heeft met de bisschop van Utrecht", legt Nijkeuter uit.Het kasteel van Coevorden wordt gesymboliseerd door de zwarte toren in het midden. Van daaruit werd Landschap Drenthe bestuurd. "Die toren is zwart omdat dat mooi in contrast was met de witte achtergrond en de rode banen."De zes sterren hebben een dubbele betekenis, volgens Nijkeuter. "Ze staan voor de zes dingspellen, Beilen, Diever, Noordenveld, Oostermoer, Rolde en Zuidenveld. Dat waren een soort gemeenten." Maar, zo vertelt hij, ze staan ook voor de ster van Bethlehem. "En dat heeft weer alles te maken met het wapen van Drenthe. Daarop staat namelijk Maria met Jezus op haar knie afgebeeld."Bij twee vlaggen, een Nederlandse en een Drentse, komt de Nederlandse vlag altijd rechts te hangen (als u er met de rug naar toe staat). De Drentse vlag komt dan dus links.Bij drie vlaggen komt de Nederlandse in het midden te hangen. In dat geval komt de Drentse vlag rechts en de gemeentelijke vlag links. Alleen als het een gemeentelijke aangelegenheid betreft, is de volgorde omgekeerd.Verder laat de provincie Drenthe weten dat de afmetingen bij het hijsen van meerdere vlaggen in ieder geval gelijk moet zijn. Ook moeten de vlaggen op gelijke hoogte worden gehesen.