Werkstraf voor het uitdelen van klap op Hoogeveens terras

De man viel een groep gehandicapte mensen en hun begeleiders lastig (foto: archief RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN/HOOGEVEEN - Omdat hij een harde vuistslag uitdeelde aan een man die hem op een terras in Hoogeveen aansprak op zijn gedrag, moet een 27-jarige Hoogevener negentig uur taakstraf verrichten. Dat bepaalde de politierechter in Assen woensdag.

Verder kreeg hij twee maanden voorwaardelijke celstraf. Ook moet hij het slachtoffer, dat na de dreun werd afgevoerd naar het UMCG, bijna 2.000 euro schadevergoeding betalen.



Vervelend gedrag

Op het terras van een cafetaria viel de man op 4 juni vorig jaar een groep gehandicapte mensen en hun begeleiders lastig die daar een ijsje zaten te eten. Hij maakte vervelende opmerkingen, waardoor de groep onrustig werd. Een man die ook op het terras zat, zei tegen de Hoogevener dat hij moest ophouden.



Die opmerking moest hij bekopen met een dreun in het gezicht. Hij liep onder meer een gescheurde wenkbrauw op. Omdat ook werd gevreesd voor schade aan zijn oog, werd de man naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.



Door het lint

Toen de 27-jarige Hoogevener werd aangehouden, ging hij door het lint in de politieauto. Hij sloeg met zijn hoofd tegen het raam en agenten die hem wilden kalmeren, probeerde hij te schoppen.



Inmiddels wordt de man, die al vaker veroordeeld is voor geweld, behandeld door de GGZ. De rechter legde geen onvoorwaardelijke celstraf op, zodat de behandeling kan doorgaan. De man heeft meerdere stoornissen en zei achteraf dat hij vreselijk spijt had van zijn agressieve gedrag.