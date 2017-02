Wie bel je bij stormschade?

ASSEN - Op dit moment geldt in het hele land code geel van het KNMI, alvast als voorbode op morgen. Naar verwachting gaat het morgenmiddag en - avond namelijk flink stormen, met in het hele land windstoten van 75 tot 100 km/uur.

Voor de alarmcentrale van politie, brandweer en ambulance zorgt een storm voor meer telefoontjes dan normaal. Maar wanneer bel je nu welke hulpdienst en welk nummer moet je wel en niet gebruiken?Staat er een boom naast uw huis die door de storm boven op uw woning dreigt te vallen? Is er instortingsgevaar? Ziet u losgeraakte dakpannen? Bel 112. Er is op dat moment acuut gevaar.Als er geen acuut gevaar is dan kunt u bellen met de gemeente. Bijvoorbeeld als er een omgevallen boom in de berm ligt of in de tuin. Dat kan ook de volgende dag.Woordvoerder Ernest Zinsmeyer van de politie in Drenthe laat weten dat in alle gevallen in ieder geval niet naar het nummer 0900-8844 moet worden gebeld. "Is er acuut gevaar, bel dan 112. Is er geen acuut gevaar, neem dan contact op met uw gemeente. Wij kunnen op dat moment niets voor u doen."Weerman Roland van der Zwaag zegt dat het ook in onze provincie flink gaat waaien. "Morgenochtend trekt de wind in Drenthe geleidelijk aan naar windkracht 5. Vanaf het middaguur staat er een krachtige zuidwestenwind van windkracht 6."Van der Zwaag verwacht het hoogtepunt tussen 16.00 en 19.00 uur, als de wind aantrekt tot windkracht 7. Ook zullen er uitschieters zijn met windstoten tussen de 90 en 100 km/uur. "Kortom: een onstuimige dag met de hele dag ook nog eens regen. Wel is het zacht met een graad of 10."Ook de NS neemt alvast maatregelen. Zo laat het bedrijf weten morgen minder treinen te laten rijden door het hele land. In Drenthe rijden bij Meppel de hele dag minder sprinters. De NS is de dienstregeling op dit moment aan het updaten.Voor een duidelijk overzicht verwijst de politie naar de website van de brandweer. "Daar staat duidelijk beschreven wanneer je wie moet bellen."