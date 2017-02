Coffeeshophouders verdeeld over nieuwe wietwet

ASSEN - Drentse coffeeshophouders zijn verdeeld over de regulering van wietteelt. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende coffeeshops in onze provincie.

Gisteren nam de Tweede Kamer de nieuwe 'wietwet' aan. Met deze wet kan eindelijk de inkoop van softdrugs door coffeeshops goed en transparant geregeld worden. Op dit moment mogen coffeeshops legaal verkopen, maar de inkoop is nog altijd illegaal.In Drenthe zijn onder de coffeeshophouders voor- en tegenstanders van de nieuwe wet. "We willen graag in overleg met de gemeente om te kijken wat er mogelijk is. dit maakt ons werk gemakkelijker en transparanter", zegt de eigenaar van The Happy Corner in Assen.Een andere Drentse coffeeshophouder staat sceptisch tegen over de nieuwe wet. "Je weet niet wat voor wiet je straks geleverd krijgt. En kan ik met die wiet nog wel concurreren met andere coffeeshops? Ik ben bang dat er straks huisdealers komen die veel sterker spul gaan verkopen."Burgemeesters in Drenthe zijn positief over de wet. Ze hopen dat deze wet er voor zorgt dat de handel in softdrugs uit de criminaliteit wordt gehaald. "Ik denk dat reguleren werkt en het beste is dan om de hele keten onder controle te krijgen. Met deze nieuwe wet zouden we een stap voorwaarts kunnen zetten", zegt burgemeester Marco Out van de gemeente Assen.Locoburgemeester Bouke Arends van de gemeente Emmen is een opvallende tegenstander van de nieuwe wet. Zijn eigen partij, de PvdA, is voor de wet maar Arends is zelf een groot tegenstander. "Het is van den kromme dat we hele campagnes hebben om roken en drank tegen te gaan en dan dit reguleren", aldus Arends die hoopt dat de wet in de Eerste Kamer zal sneuvelen.De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat professionele telers, onder bepaalde voorwaarden, een ontheffing kunnen krijgen en dus niet strafbaar zijn. De overheid controleert dan de teelt van de wiet. De telers mogen vervolgens de cannabis alleen leveren aan coffeeshops met een gedoogbesluit van de gemeente.De wet moet nog door de Eerste Kamer, dus het is nog even afwachten of de wietteelt ook echt gereguleerd gaat worden.