Lijmpistolen in Zandpol verbinden jong en oud voor cultuurproject Emmen

ZANDPOL - De lijmpistolen, glitters en kleurstiften vliegen je om de oren als je dorpshuis 't Trefpunt in Zandpol binnenloopt. Kinderen knutselen er maskers, drinken ondertussen een glaasje koude chocomelk en tegelijkertijd komen ouderen meer in contact met cultuur.

Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar kunstenares Yanthe van Nek laat zien hoe zij ouderen meer wegwijs wil maken met kunst en cultuur.Van Nek doet aan Arts in Residence. Dat komt erop neer dat ze vanuit het westen, waar ze vandaan komt, een huis in Stieltjeskanaal bewoont en op die manier in contact komt met haar omgeving. 'Embedden' noemt ze dat zelf. "Ik zet een kunstwerk op met de mensen, voor de mensen, samen met de mensen." Volgens haar ontstaat er door die verschillende ontmoetingen een momentum, waardoor weer andere mooie dingen kunnen ontstaan.Vandaag knutselt ze samen met kinderen uit Zandpol. "Er is een groep moeders uit Zandpol, die hebben een workshop bedacht. Ze kwamen een klein beetje geld tekort dus ik dacht: ik ga dat faciliteren. Vervolgens schuif ik zelf ook aan." Van Nek is ook al langs geweest bij ouderen in zorgcentrum Oldersheem in Nieuw-Amsterdam. Hier ging ze met hen in gesprek over van alles en nog wat."Zo ga ik nog op bezoek bij een oude dame in de Oldersheem. Zij vertelde mij dat er in een verzorgingshuis geen nieuwe verhalen meer ontstaan, je schrijft daar als het ware je laatste verhaal." Van Nek wil met haar project voor de ouderen in het verzorgingshuis een nieuw verhaal gaan maken. "Al deze gesprekken maken onderdeel uit van het kunstwerk. Dat is voor een buitenstaander misschien niet zo zichtbaar. Maar je merkt wel dat er hier wat gebeurt."Het kunstproject van Van Nek is onderdeel van het programma Lang Leve Kunst. Emmen is een van de vijf gemeentes die landelijk meedoet aan dit tweejarig project om ouderen meer in contact te brengen met cultuur. "Uit onderzoek is gebleken dat het erg goed is voor de vitaliteit en gezondheid van ouderen, voor hun welzijn", licht wethouder Bouke Durk Wilms toe. 28% van de inwoners van Emmen is 60+, een groep die volgens Wilms nog prima met cultuur in contact kan komen.In totaal doen er drie kunstprojecten mee aan Lang Leve Kunst in Emmen, naast het kunstproject van Van Nek organiseert Zorggroep Treant een busreis en zorgt het project Wijszijn ervoor dat jongeren en ouderen met elkaar in gesprek gaan over hun dorp of wijk om zo mooie plekken te benadrukken voor een wandelroute.De drie projecten worden uiteindelijk tijdens een eindmanifestatie gepresenteerd aan een landelijke jury.