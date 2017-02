Varkenshouderij tevreden met overleg over POR-regeling

Varkens (foto: pixabay.com)

ASSEN - De Nederlandse Vakbond Varkenshouders en LTO Varkenshouderij zijn tevreden over het besluit van staatssecretaris Martijn van Dam om in het najaar met de varkens- en pluimveesector in overleg te gaan over de POR-regeling.





'Voorbarig'

De POR-regeling moet volgens NVV en LTO Varkenshouderij worden bezien in combinatie met het stelsel van dierrechten, wat weer alles te maken heeft met de Meststoffenwet. ‘Wij vinden het in dat opzicht wel voorbarig dat de staatssecretaris nu nogmaals heeft gezegd dat hij op dit moment geen ruimte ziet voor verlenging van de POR-regeling’, zeggen NVV-voorzitter Ingrid Jansen en voorzitter Eric Douma, van LTO Varkenshouderij.



Overleg

Van Dam kondigde het najaarsoverleg met de varkens- en pluimveesector gisteren aan, in antwoord op de aangenomen Kamermotie van Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD). Zij stelden vorige week dat de beëindiging van de POR-regeling niet mag worden meegenomen in het maatregelenpakket voor de fosfaatvermindering in 2017.



De staatssecretaris moet hierover volgens de Tweede Kamer besluiten in het kader van de evaluatie van de Meststoffenwet.



