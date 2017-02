Bobby Bos maakt overstap naar Duits kampioenschap Superbike

Bobby Bos (foto: Jan Exel)

MOTORSPORT - Wegracer Bobby Bos rijdt komend seizoen in het open Duits kampioenschap IDM. De 18-jarige coureur uit Klazienaveen komt uit in de Superbike-klasse.

Bos wil graag hogerop. En omdat de wedstrijden om het Open Nederlands Kampioenschap van de KNMV zijn verdwenen, moet de jonge Drent uitwijken naar het buitenland. "Engeland is onbetaalbaar en dan kom je al snel in Duitsland terecht", laat Bos weten.



Hij krijgt komend seizoen de beschikking over een Yamaha r1m. De motor wordt nu nog opgebouwd.



MGM Racing performance

De Drent krijgt ondersteuning van het Duitse MGM Racing performance van Michael Galinski. Hij kan dan gebruik maken van de monteurs en data-engineer van het Duitse team. Wel is het Nederlandse team verder financieel zelfstandig.



Als voorbereiding op het nieuwe seizoen gaat Bos drie dagen testen op het circuit van Valencia.

