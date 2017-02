Auto botst op aanhanger in Alteveer

De automobilist moest door de brandweer uit z'n auto worden gehaald (foto: Persbureau Meter) De auto en de aanhanger (foto: Persbureau Meter) Flinke schade bij een ongeluk in Alteveer (foto: Persbureau Meter)

ALTEVEER - In Alteveer is een auto op een aanhanger gebotst. De automobilist is door de brandweer uit z'n auto bevrijd en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde aan de Alteveer in Alteveer. Een trekker reed daar met de aanhanger en zou hebben gekeerd op de weg. De automobilist kon het gevaarte niet ontwijken.