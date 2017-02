Spijkerman per direct nieuwe trainer Ruinerwold

Henri Spijkerman met zijn zoon in de dugout van vv Ruinerwold (foto: facebook Henri Spijkerman)

VOETBAL - Henri Spijkerman is per direct de nieuwe hoofdtrainer van vv Ruinerwold. De zondagtweedeklasser moest op stel en sprong op zoek naar een oefenmeester omdat Gert Jan Hoekstra, vanwege een veranderde werksituatie, genoodzaakt was te stoppen.

Spijkerman, die een contract tekent voor anderhalf jaar, kent vv Ruinerwold door en door. Hij woont in het dorp en was jarenlang een vaste waarde in de hoofdmacht.



Het is voor Spijkerman zijn eerste job als hoofdtrainer. Hiervoor had hij jarenlang jeugdelftallen onder zijn hoede en was hij dit seizoen trainer van de tweede selectie.



Ruinerwold strijdt nog volop mee voor promotie naar de 1e klasse. De Drentse club staat 4e in de 2e klasse K en heeft maar 4 verliespunten minder dan koploper GAVC.