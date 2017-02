Valthe twijfelt over komst statushouders: 'Wat is hier nou te doen?'

Bewoners van Valthe discussiën bij de viskar. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe De voormalige CBS De Bark wordt mogelijk omgebouwd tot woonruimte voor statushouders. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

VALTHE - Niet iedereen in Valthe is er van overtuigd dat het huisvesten van statushouders in een lege school in hun dorp de beste optie is. "Wat is hier nou voor die mensen te doen?", vragen buurtbewoners zich af.

Bij de viskar die op woensdagmiddag door het dorp trekt is het een populair onderwerp. Volgens de gemeente Borger-Odoorn heeft de lege school in Valthe betere papieren dan die in Nieuw-Buinen om te worden omgebouwd tot woonlocatie voor maximaal twaalf asielzoekers met een verblijfsvergunning. "Wij kunnen dat niet volgen", zegt een buurtbewoner.



Een andere man zegt: "Iedereen verdient een dak boven het hoofd. Maar wat is hier nou te doen? En winkels, die hebben we hier niet. Ja, een bakker en elke week de viskar. In Nieuw-Buinen zijn meer voorzieningen."



Voorzieningen

Een vrouw die kibbeling bestelt vindt dat ook. "Er wonen nu al statushouders naast ons. Dat vind ik helemaal prima. Maar ik zie ook dat ze heel vaak naar Borger gaan, want daar zijn voorzieningen. Is het niet logischer om die mensen in dat soort dorpen onder te brengen?"



'Zorgvuldig gecommuniceerd'

Voorzitter Rinus van Venrooij van Plaatselijk Belang Valthe zegt geen negatieve reacties te hebben gekregen op de mogelijke komst van de statushouders. Hij vindt ook dat de gemeente vroegtijdig en zorgvuldig met het dorp heeft gecommuniceerd.



Prijs

Of Valthe er echt twaalf statushouders bij krijgt is nog niet zeker. Gemeente, woningcorporatie Woonservice Drenthe en een aannemer bekijken nu tegen welke prijs het gebouw geschikt te maken is.



De gemeente schrapte eerder na een onderzoek leegstaande scholen in Buinen en Nieuw-Buinen van het lijstje met mogelijke locaties.

Door: Steven Stegen Correctie melden