Chinese club biedt 40 miljoen voor Bas Dost

Bas Dost in het shirt van Sporting Lissabon (foto: EPA / Miguel A. Lopes)

VOETBAL - Een eerste bod is afgewezen door zijn Portugese werkgever Sporting Lissabon, maar het Chinese Tianjin Teda heeft serieuze plannen om oud FC Emmen-spits Bas Dost aan te trekken.

Het eerste bod van de Chinese club bedroeg 40 miljoen, maar dat was volgens Sporting onbespreekbaar. De kans is echter zeer groot dat Tianjin Teda het er niet bij laat zitten. De transferdeadline in China sluit pas aanstaande dinsdag.



Een transfer naar China is ook voor FC Emmen zeer lucratief.



Gudelj

Tianjin Teda is de club waar sinds kort Nemanja Gudelj onder contract staat. De middenvelder, die aan het begin van dit seizoen uit de selectie van Ajax werd gezet, tekende begin januari een contract voor drie seizoenen bij de club die speelt in de stad waar 14 miljoen mensen wonen.



Arie Haan besloot zijn trainerscarriere bij Tianjin Teda. Hij leidde de club van begin 2014 tot oktober 2015.



Topscorer van Portugal

Dost verruilde VfL Wolfsburg afgelopen zomer voor Sporting Lissabon en maakt in zijn eerste half jaar veel indruk. Met 17 goals in 19 wedstrijden is de lange spits topscorer van Portugal. De Oranje-international heeft het in Lissabon dan ook uitstekend naar zijn zin.



Kassa voor FC Emmen

Een transfer van Lissabon naar Tianjin levert ook FC Emmen een flinke vergoeding op aan opleidingskosten. Aan de transfer van Wolfsburg naar Sporting Lissabon, voor tien miljoen, verdiende Emmen zo'n 275 duizend euro. Een simpele rekensom leert dan dat een transfer naar China de Drentse club minimaal vier keer zoveel oplevert.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden