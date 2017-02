ACV na strafschoppen uitgeschakeld door WVV in beker

WVV-ACV (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - ACV is er niet in geslaagd de laatste zestien van de districtbeker te bereiken. Na 90 mintuen hield WVV de Asser hoofdklasser op een 2-2 gelijkspel, waarna de thuisploeg de strafschoppen beter nam (4-2).

De start van de Assenaren was belabberd. Binnen vijf minuten keek de ploeg van trainer Fred de Boer tegen een achterstand aan. De eerste kans voor WVV werd direct door spits Niels van Delden benut. Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong. Amper vier minuten later bracht Thomas Metzemaekers, met een afstandschot, de wedstrijd weer in evenwicht (1-1).



Veldoverwicht

ACV had in de beginfase een veldoverwicht. Toch kwam WVV weer op voorsporng. Slecht uitverdedigen door Daan Smit werd door de thuisploeg afgestraft. Van Delden scoorde beheerst zijn tweede van de avond, 2-1. Wederom duurde het niet lang voordat de Assenaren weer langszij kwamen. Saber Hendriks versierde eerste een strafschop om daarna zelf de 2-2 binnen te schieten.



Het beeld van de wedstrijd veranderde in de eerste helft niet. ACV bleef de bovenliggende partij, kreeg een aantal goede kansen, maar WVV doelman Indy de Ruiter hield ACV meerdere malen van een treffer af.



Kansen schaars

Het duurde even voordat de tweede helft op gang kwam. Kansen waren schaars. Pas na twintig minuten spelen kreeg ACV een goede kans, maar de kopbal van Nick Westebring werd door De Ruiter tot corner verwerkt. De wedstrijd was meer in evenwicht, ook omdat ACV slordig was in de passing.



Met nog ruim tien minuten te spelen stond de paal een voorsprong van ACV in de weg. De inzet van Westebring werd door Thijs Kiewit van de lijn gehaald en op de eigen paal gekopt.



Strafschoppen

Omdat in de slotfase niet meer werd gescoord, moesten strafschoppen de beslissing brengen. Saber Hendriks miste direct de eerst strafschop. WVV schoot alles onberispelijk binnen. Toen ook, geboren Winschoter, Marcel Seip voor ACV had gemist, besliste Robert Fekken de wedstrijd.



In de achtste finales ontmoet WVV PKC'83, dat dinsdagavond te sterk was voor Oranje Nassau Groningen.

Door: René Posthuma Correctie melden