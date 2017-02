Nieuwe stichting Westerbork: 'Identiteit dorp wordt krachtiger'

Het dorp Westerbork moet een krachtiger identiteit krijgen (foto: Google Street View)

WESTERBORK - De nieuwe stichting Westerbork: Dorp van de Vrijheid wil het dorp meer gaan verbinden met het voormalig Kamp Westerbork.

Toeristen laten het dorp Westerbork nu vaak links liggen als ze Kamp Westerbork hebben bezocht, maar daar moet verandering in komen volgens Geert Woldman, voorzitter van de nieuwe stichting.



Gescheiden

"In feite leven wij vrij gescheiden van elkaar. We willen meer verbinden. We willen ook duidelijker maken wat het dorp is ten opzichte van het Kamp Westerbork. Het komt heel vaak voor dat mensen in het dorp komen en dan willen ze op het kamp zijn bijvoorbeeld. Dat levert toch heel vaak onduidelijkheid op. Daar willen we iets aan doen", vertelt Woldman.



In het dorp was in 2015 veel aandacht voor de viering van zeventig jaar bevrijding. "Er is in de Tweede Wereldoorlog in Westerbork nogal wat gebeurd. Daar hebben wij in 2015 heel veel aandacht aan besteed. Die aandacht die we toen hebben gehad voor het dorp, die willen we graag vasthouden."



Identiteit van het dorp

"Wij gaan in de maand mei daar weer aandacht aan besteden met allerlei culturele activiteiten. Dat zorgt er ook voor dat de identiteit van het dorp wat krachtiger wordt. Die zoeken we niet in het verleden, maar we zoeken het in de toekomst. Vandaar ook het begrip vrijheid centraal", aldus Woldman.



De nieuwe stichting wil volgens Woldman letterlijk verbinden door fiets- en wandelroutes tussen het kamp en het dorp aan te leggen. "Met name langs plekken waar in de oorlog het een en ander is gebeurd. We zullen dat duidelijk maken met informatiepanelen. Daar zoeken we het in."



Meer aandacht

Woldman hoopt daardoor op meer bezoekers voor het dorp. "Het moet Westerbork een duidelijker plek op de kaart geven. Wanneer is dat geslaagd? Nou als zich dat vertaalt in nog meer aandacht voor het dorp en bezoekers. Ik kan het niet aan getallen ophangen", vindt Woldman.