Marco Out officieel voorzitter Veiligheidsregio Drenthe

ASSEN - Burgemeester Marco Out van de gemeente Assen is door Koning Willem-Alexander officieel benoemd tot voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe.

Out volgt Cees Bijl op, die in mei 2016 aftrad omdat hij aan het werk ging als gedeputeerde van de provincie Drenthe.De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) richt zich op het vergroten van de veiligheid van de inwoners en bezoekers van de provincie. Onderdelen van de veiligheidsregio houden zich ook bezig met de voorbereiding op crises en rampen.Het bestuur van de VRD bestaat uit de twaalf burgemeesters van Drenthe. Dit is het algemeen bestuur. Er is ook een dagelijks bestuur. Dit zijn de burgemeesters van de gemeenten Assen, Emmen en Meppel.De benoeming van Out als voorzitter van de veiligheidsregio staat in de Staatscourant . Hierin worden officiële bekendmakingen van de overheid gepubliceerd.Out wordt overigens benoemd met terugwerkende kracht: hij is voorzitter vanaf 1 oktober 2016.