Paas Volleybal Toernooi Assen viert gouden jubileum

Het Paas Volleybal Toernooi (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - In Assen wordt deze dagen de vijftigste editie van het Paas Volleybal Toernooi gehouden.

Volleybalteams uit het hele land spelen in de Olympus hal bij het Dr. Nassau College om de eer en de prijzen. Het is het grootste volleybaltoernooi voor gereformeerde scholen en studentenverenigingen in Nederland.



52 teams

"Het toernooi werd altijd in sporthal De Timp gehouden, maar dat kan niet meer", zegt voorzitter Arjan Elsinga. "Het toernooi is zo groot geworden dat we moesten verhuizen."



Er doen dit jaar 52 teams mee en morgen is er een reünistentoernooi met 25 teams. "De mensen die er vijftig jaar geleden mee zijn begonnen hadden niet kunnen vermoeden dat het zo groot zou worden."



Speciale sfeer

Zoals de naam doet vermoeden werd het toernooi vroeger tijdens de paasvakantie gespeeld. Maar sinds de invoering van de vakantiespreiding wordt het gehouden tijdens de voorjaarsvakantie.



Secretaris Ronald Mayer is al meer dan dertig jaar betrokken bij het toernooi. En hij heeft het zien groeien. "Het is een samenzijn van teams uit het hele land. Er hangt een speciale sfeer. Dat is moeilijk uit te leggen, je moet echt langskomen om dat te ervaren. Het is een heel spektakel. Sommige mensen kwamen hier voor het eerst als jonge speler en zijn nu coach van een team", aldus Mayer.