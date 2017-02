Bedrijf uit Assen levert Olympische zomer- en winterkleding

Bert van der Tuuk (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Bert van der Tuuk uit Assen gaat sportkleding produceren en leveren aan alle sporters die meedoen aan de Olympische Zomer- en Winterspelen. Hiermee haalt het Asser bedrijf een miljoenenorder binnen.

Vanmiddag is de samenwerking met sportkoepel NOC*NSF officieel bekrachtigd met een handtekening.



Sportbonden

Van der Tuuk maakte al schaatspakken en fietskleding, nu komen daar de kledingpakketten bij van alle sportbonden die aangesloten zijn bij het NOC*NSF. "We zijn in gesprek met het Watersportbond, de Judo Bond Nederland en de Nederlandse Handboog Bond. Een samenwerking met de rest van de bonden sluiten we niet uit."



Wedstrijdkleding

Van der Tuuk gaat nog niet de Olympische wedstrijdkleding maken, zoals judopakken. "Wij leveren ook geen schaatsen, zo moet je dat zien. Maar uitsluiten doen we het ook niet", zegt hij lachend. Tijdens de huldigingen en de openingsceremonie lopen de sporters wel in zijn kleding.



Omzet

Het bedrijf van Van der Tuuk, Sportconfex, heeft vijftien medewerkers in Assen en honderd man personeel in Polen. In Oost-Europa wordt de kleding ook gemaakt. Met deze samenwerking wordt de omzet van het bedrijf behoorlijk verhoogd. "Hoeveel kan ik nu niet inschatten, maar het gaat om best veel geld."



Tot en met 2022 zal het Asser bedrijf de kleding leveren.

Door: Marjolein Lauret Correctie melden