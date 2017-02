Mannen met bivakmutsen betrapt tijdens inbraak bij tankstation

Poging tot inbraak in tankstation (foto: RTV Drenthe)

ANNEN - Drie mannen hebben vanochtend geprobeerd in te breken in een tankstation aan de Anlooërweg in Annen.





De politie heeft een zoekactie gehouden in de omgeving en een Het bleef bij een poging, de mannen werden betrapt en gingen er lopend vandoor. Ze droegen een bivakmuts.De politie heeft een zoekactie gehouden in de omgeving en een Burgernet-melding verstuurd. De mannen zijn nog niet gevonden.