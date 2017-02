Stelling: Het is goed dat de postbode ook andere klussen oppakt

ASSEN - PostNL gaat zijn bezorgers komend jaar op veel grotere schaal voor andere klusjes inzetten. Het postbedrijf noemt de eerste proeven 'zeer veelbelovend'.

Dat meldt het AD . Het gaat in totaal om tien verschillende pilots. Hiermee wil het postbedrijf kijken of het de postbodes aan het werk kan houden.Postbezorgers hebben onder meer watermeterstanden opgenomen in Amsterdam en Enschede. In Almelo hebben ze enkele maanden lang onkruid gefotografeerd om te kijken welke wijze van onkruidbestrijding het meest effectief is. En in Gelderland meet personeel van PostNL de kwaliteit van wegen. Postbodes zijn niet verplicht om andere klussen op te pakken en worden wel betaald voor het extra werk dat ze doen.