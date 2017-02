Hier zijn dit weekend carnavalsoptochten

EMMEN - Wie komend weekend op z'n Drents carnaval wil vieren, moet naar Zuidoost-Drenthe.

In zes plaatsen in de Drentse Zuidoosthoek wordt namelijk carnaval gevierd, blijkt uit een overzicht van de optochtenkalender.Op de vrijdag voor carnaval is de eerste Drentse optocht. Die begint om 18.30 uur in Emmer-Compascuum.Zaterdag kunnen meerdere optochten bezocht worden. De eerste is om 10.00 uur in Weiteveen, gevolgd door de optocht in Amsterdamscheveld om 13.30 uur. Om 14.00 begint de optocht in Zwartemeer.Ook net over de provinciegrens zijn zaterdag twee optochten. In het Groningse Barnflair begint de optocht om 11.11 uur. Om 14.00 uur volgt de carnavalsoptocht in Ter Apel. Net over de grens met Overijssel, in Slagharen, beginnen de carnavalswagens om 13.31 uur te rijden.Zondag is er één optocht in Drenthe. Vanaf 14.00 uur rijden de carnavalskarren door Barger-Oosterveld.De laatste Drentse carnavalsoptocht is op Rosenmontag in Barger-Compascuum. Deze optocht in 'Stiekelstad' begint om 14.00 uur en wordt live uitgezonden op RTV Drenthe.